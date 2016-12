Balkster asielzoeker pikt telefoon tijdens het zoenen

Een 20-jarige bewoner van het asielzoekerscentrum in Balk moet zes weken de cel in voor het stelen van een telefoon. De man pakte eerder deze maand de telefoon van het meisje af, terwijl hij met haar zoende in een café in Balk. Toen het meisje de stelerij ontdekte ging de jongeman ervandoor. Omstanders konden hem echter aanhouden en overdragen aan de politie.