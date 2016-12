Bakkerij Jansen en Terpstra heeft beste oliebollen

In de lijst van de krant staan nog drie Friese oliebollenbakkers die een voldoende hebben gehaald. Echte Bakker De Korenaar in Surhuisterveen krijgt een 7,5 en staat op de 28e plek op de lijst. Bakkerij Vliegendehond uit Wolvega stond al een paar keer in de top 10, maar is nu terug te vinden op de 57e plaats met een 7. Ook Gebakskraam Gühnen in Heerenveen staat in de lijst, op de 82e plaats. Ze scoren een 6.

Beloning

Bij Jansen en Terpstra zijn ze erg blij met de zesde plaats op de lijst. "Na jaren te hebben meegedaan aan de AD-oliebollentest, wordt ons werk nu beloond met een top tien-notering", zegt bakker Klaas Terpstra enthousiast.

Rubberen stuiterbal

De gebakskraam in Dokkum kreeg niet een voldoende. Ze staan op de 110e plaats en de oliebollen worden met een 5 gewaardeerd. De laagste Friese bakkerij in de lijst is Gebakskraam Jansen-Arjaans in Leeuwarden. De oliebollen worden 'rubberen stuiterballen met het uiterlijk van een bleekscheet' genoemd en krijgen een waardering van slechts een 4,5.