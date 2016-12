Martin Ødegaard van Real Madrid mogelijk naar Heerenveen

SC Heerenveen wil nog niets zeggen over de transfer. Technisch manager Gerry Hamstra wil het nieuws 'bevestigen noch ontkennen'. Ødegaard verhuisde in januari 2015 van Strømsgodset IF in Noorwegen naar Real Madrid. Hij tekende een contract voor zes jaar.

Ødegaard mag zich ook in de belangstelling verheugen van andere Europese topclubs, zoals Bayern München, Manchester United, Arsenal en Ajax. Hij speelde tot nu toe één duel in de competitie voor Real Madrid, op 23 mei 2015. Verder was hij actief in Real Madrid Castilla, het tweede team van de club, op het derde niveau in Spanje. Dit seizoen speelde Ødegaard één wedstrijd in het eerste, een bekerduel op 30 november. Bij zijn vorige club Strømsgodset schreef Ødegaard historie. Hij speelde als 15-jarige al een EK-kwalicatieduel voor Noorwegen.