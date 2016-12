Politie zoekt mannen die BMW proberen te stelen in Sneek

De politie is op zoek naar twee autodieven die op de avond van tweede kerstdag probeerden een auto te stelen in Sneek. De BMW stond onder andere in de Willemstraat. Daar zag iemand de dieven bezig. Toen ze dat merkten, vluchtten ze snel weg. De daders hadden kort, donker haar. Een van hen droeg een gewatteerde groene jas.