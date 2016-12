Bouw zonnepark Dokkumer bedrijf stapje dichterbij gekomen

De bouw van een zonnepark door het Dokkumer bedrijf PowerField is weer een stap dichterbij gekomen. Het bedrijf kan een groot zonnepark gaan aanleggen in de buurt van Hoogezand-Sappemeer in de provincie Groningen. Het bedrijf heeft gehoord dat het ministerie van Economische Zaken subsidie verleent voor het park in het kader van Stimulering Duurzame Energieproduktie (SDE).