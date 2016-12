Omropdirecteur: 2017 kan spannend worden voor Omrop Fryslân

Volgend jaar komt er een nieuw kabinet. Wellicht wil dat kabinet de bestaande wet toch nog doorvoeren, denkt Koster. Een nieuw kabinet zou bovendien weer andere plannen voor de regionale omroepen kunnen maken.

Los van de plannen in Den Haag heeft de Omrop te maken met een snel veranderende mediawereld. Mensen kijken steeds minder tv. In plaats daarvan bekijken ze de berichten en beelden op de smartphone of tablet. Volgens Koster blijkt uit de cijfers dat Omrop Fryslân het in dat opzicht al erg goed doet. Het aantal bezoekers van de website en gebruikers van de socialemediakanalen van de Omrop groeit volgens hem als kool