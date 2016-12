Zorginstelling Senior Assist Care in Assen is door de rechtbank failliet verklaard, meldt RTV Drenthe. De instelling verleent specialistische thuiszorg in Drenthe, Groningen en de Stellingwerven in Fryslân. Bij het bedrijf werken 345 mensen. Van hen gaan 183 over naar Allerzorg in Woerden, de rest verliest z'n baan.