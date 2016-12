Uitgaansincidenten in Leeuwarden na tweede kerstdag

Op de Tweebaksmarkt zag de politie een 32-jarige Leeuwarder met een hoofdwond. Hij weigerde aangifte te doen en wilde ook niet naar het ziekenhuis. De agenten hebben de man toch naar het MCL gebracht.

Buiten het centrum vond ook een incident plaats. Op de Insulindestraat rende een man een café in. Hij was verward, schopte en spuugde naar het personeel. De politie heeft de 26-jarige Leeuwarder meegenomen naar het bureau. De man bleek onder invloed te zijn van drugs. Hij is overgedragen aan zijn familie.