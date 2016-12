De politie heeft dinsdagochtend op de rondweg van Sneek het rijbewijs van een automobilist ingenomen. Die reed met een snelheid van 140 kilometer per uur over de weg, terwijl hij maar 80 mocht. Vijftien anderen kregen een bekeuring omdat ze meer dan 30 kilometer per uur te snel reden. De controle werd gedaan met laserapparatuur.