Grote operatie om huurwoningen klaar te maken voor toekomst

Ook een hoger grondwaterpeil zorgt voor meer vocht in het huis, zegt Heikema.

Bewonersraad Fryslân

Anneke Broersma is lid van de bewonersraad Fryslân. Ze is niet verbaasd door de klachten. "We krijgen geregeld wel telefoontjes en vragen over dit onderwerp." Ze roept de woningcorporaties op om maatwerk te leveren. "Bekijk per woning of per blok woningen wat er gebeuren moet."

Gigantische operatie

En dat is en gigantische operatie, weet ook Heikema. "Kijk naar goede isolatie, goede ventilatie en naar energiezuinige oplossingen", is zijn advies. Maar er hangt wel een prijskaartje aan. "Fryslân heeft zo'n 80.000 huurhuizen, waarvan de helft wat ouder is. Een aantal daarvan is al wel opgeknapt, maar enkele tienduizenden moeten ook nog. Reken, om de basis goed te krijgen, maar 30.000 tot 40.000 euro per woning."

Hij vindt dan ook dat zowel huurders als corporaties hieraan moeten bijdragen. "Huurders dragen bij, maar woningcorporaties moeten de komende jaren hier ook zeker ruimte voor vrijmaken."