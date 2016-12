Topjaar voor de Friese musea

De Friese musea hebben dit jaar een recordaantal bezoekers getrokken. Dat blijkt ui de cijfers van de Museumfederatie Fryslân. Ruim een miljoen mensen gingen naar een museum in onze provincie.

De meeste bezoekers gingen naar het Fries Museum in Leeuwarden, met name door de tentoonstelling over schilder Alma-Tadema. Maar ook kleinere musea zoals het modelspoormuseum in Sneek en Dekemstate in Jelsum deden het goed.