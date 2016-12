Onderzoek naar brandstichting in een auto in Nijmegen heeft de politie naar een 38-jarige vrouw uit De Fryske Marren geleid. Een omstander ontdekte maandagmiddag dat een auto bij winkelcentrum Leuvensbroek in Nijmegen in brand stond. De auto was in brand gestoken. Op basis van getuigen kon de politie de Friezinne oppakken. Ze zit nog vast in verband met met het politieonderzoek.