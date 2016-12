Jelmer van Brunschot naar EK rolstoelbasketbal

Rolstoelbasketballer Jelmer van Brunschot van De Knipe doet mee aan het Europees kampioenschap rolstoelbasketbal onder de 22 jaar. Hij is geselecteerd voor de ploeg die in actie komt op het toernooi in Italië. Van Brunschot werd afgelopen zomer niet geselecteerd voor de selectie van de Paralympysche Spelen. Toch mocht hij mee naar Rio de Janeiro, als stagiair in het kader van Talents 4 Tokio.