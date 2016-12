Storing autobrug op Ameland zorgt voor schadeclaim

"De autobrug is nieuw, maar door alle nieuwe 'snufjes' ook zeer storingsgevoelig", zegt De Vries. Zijn vrachtwagens hebben meer dan 2,5 uur stilgestaan in Nes en in Holwerd. Supermarkten op het eiland konden daardoor ook niet bevoorraad worden. "Ik heb van alles moeten omgooien in de planning."

De Vries komt nu met een schadeclaim, omdat dit de eerste serieuze storing was en hij verwacht dat het niet de laatste is. Hij wil ook een signaal afgeven. "Ik zal later vandaag ook nog contact opnemen met de gemeente, de rederij en collega-ondernemers. Wie weet kunnen we mei z'n allen nog wat doen."