Dorpenfonds en geldschieters aktief in Weststellingwerf

Een pannakooi of -veld, een duofyts, uitbreiding van de speeltuin en een kunstgrasveld. Het zijn enkele initiatieven die dit jaar een bijdrage gekregen hebben uit het Dorpenfonds van Weststellingwerf.

De gemeente had een totaalbedrag van 33.500 euro beschikbaar en dat is helemaal besteed. Voorwaarde was dat de dorpen en initiatiefnemers ook andere geldschieters zouden zoeken. Daardoor is er, inclusief de bijdrage van de gemeente, in totaal bijna 2,5 ton in deze initiatieven gestoken.