De politie heeft in nacht van maandag op dinsdag op de Stationsweg in Gorredijk twee scooterdieven opgepakt. De twee werden betrapt omdat ze een aanhanger achter de auto hadden zonder verlichting. Nadat de politie de auto aan de kant had gezet, bleek dat de bestuurder, een 17-jarige jongen uit Jubbega, geen rijbewijs had. Daarnaast vond de politie in de aanhanger een scooter en verschillende onderdelen van de scooter. Na controle bleek dat de scooter gestolen was in Hemrik.