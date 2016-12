Friese huurders klagen vooral over schimmel in de woning

Veel Friese huurders hebben te maken met schimmel in hun huurhuis. Dat blijkt uit een onderzoek van Omrop Fryslân in samenwerking met de NOS. Bijna vijftig procent van de huurders die aan het onderzoek meewerkte geeft aan last te hebben van schimmel in huis. En meer dan vijftig procent heeft last van vocht en of lekkage.

Omrop Fryslân en de NOS hebben in Fryslân 500 mensen gevraagd naar de huurwoning. Het gaat dan bijvoorbeeld over de staat van onderhoud en of de mensen willen verhuizen door de staat van de woning.