Terugkijken op 2016: Marian har sollicitatiebrief viraal

Toen Marian Baarda uit Grou in september van dit jaar last van haar rug had, stuurde de dokter haar naar een fysiotherapeut. Se belde de fysiotherapeut, maar kreeg tot twee keer toe het antwoordapparaat. Ze schreef hem een brief, een sollicitatiebrief, want volgens haar was duidelijk dat hij wel een receptioniste kon gebruiken. Een originele, open sollicitatiebrief om aan te geven dat ze heel graag aan het werk wilde.

U heeft mij nodig

"Nadat ik bij u twee keer het antwoordapparaat ervoor kreeg dacht ik 'U heeft mij nodig! Iemand die afspraken voor u maakt en de telefoon aanneemt. Ik kan u koffie brengen, facturen verzorgen, post verzorgen enz. Ik ben de last die van uw schouders valt, uw rots in de branding." Ze vond het een 'grappige' actie en plaatste de brief ook op facebook en twitter. Haar brief werd 500 keer gedeeld op Twitter en op Facebook ging haar bericht ook viraal. De pers sprong erop: het AD, RTL nieuws, Omrop Fryslân en de Leeuwarder Courant namen contact op. De fysiotherapeut belde haar de maandag op. Hij kon haar actie wel waarderen. "Hij had vooral de balen dat mijn telefoontje er tussendoor was geglipt en helaas, hij had geen baan voor mij."

Haar actie leverde haar ook een paar reacties van bedrijven op. Daardoor is ze eventjes bij een theaterproductiebedrijf aan het werk geweest, maar omdat er niet genoeg werk was, is het op niets uitgelopen. Marian: "Wie weet wordt 2017 mijn jaar."

Luister ook naar de reportage over Rommie Bouma in Buro de Vries op eerste kerstdag. Buro de Vries is alle zondagen te horen bij Omrop Fryslân op de radio tussen 11.00 en 13.00 uur.