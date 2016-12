FOTO: Stembus Fryske top 100 gesloten, wie zou er winnen?

Stemmen op de Fryske top 100 is niet meer mogelijk. De stembus is op Tweede Kerstdag rond 17.15 oere gesloten op de redactie van Omrop Fryslân. Er zijn ruim 36.000 stemmen binnengekomen en er is gestemd door meer dan 7.200 mensen.

Volgens Marcel Wiersma van de Fryske top 100 zijn er flink wat veranderingen in de lijst. "Er staan heel veel nieuwe nummers in en we zien veel vernieuwing en verjonging."