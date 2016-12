Sport Fryslân: Bewegen is van levensbelang

Gemiddeld gaat er elke dag één Fries dood aan te weinig bewegen. Sport Fryslân wil daar wat aan doen. De stimuleringsorganisatie wil de aandacht verleggen van mensen die toch wel bewegen naar degenen die helemaal niet aan sport doen.

Volgens Sport Fryslân gaat het om ongeveer 200.000 Friezen. Deze groep weet vaak wel dat het goed is om te bewegen, maar alleen een advies of een voorlichtingsfoldertje is niet voldoende om hen van de stoel te krijgen.