Drachtster piraten draaien plaatjes voor goed doel

Het Drachtster Piratenteam zet gewoon door. Eerder deze week nog met het groot piratenfestival en tot 30 december met non-stop radio. Met onder meer 'De Metselaar' en 'De Witte Vogel' was het een feestje in de tijdelijke studio in Drachten. En ook thuis voor de luisteraars bij de radio, want er werden heel wat plaatjes aangevraagd.

Waar de opbrengst dit jaar naartoe gaat, wordt later bekendgemaakt. Vorig jaar ging er 2500 euro naar de Ronald MacDonaldhoeve in Beetsterzwaag.