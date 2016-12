Topdrukte bij woonboulevard in Wolvega

Na jaren van crisis lijkt het erop dat woonwinkels weer goede zaken doen. Zo was het Tweede Kerstdag bij de woonboulevard in Wolvega razend druk. Ruim zesduizend mensen bezochten de woonwinkels daar. Toch koopt gemiddeld maar 20 procent van de klanten iets op zo'n dag.

In Wolvega zijn ze daar toch meer dan tevreden over, zo laat directeur Sicco Kapenga weten. "Als iedereen wat zou kopen, konden we het nooit aan." Personeel krijgt geen rust deze dagen, ook de rest van de kerstvakantie worden er veel klanten verwacht.