Friese grondlegger veteranenbeleid Ted Meines overleden

Oud-generaal Ted Meines is zaterdag op 95-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het ministerie van Defensie. Meines werd geboren in Leeuwarderadeel op 25 september 1921. Hij was verzetsstrijder in Fryslân en Indiëganger. Hij nam diverse keren deel aan de Indiëherdenking in het Rengerspark in Leeuwarden.