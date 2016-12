Piet Paulusma waarschuwt voor ruig kerstweer

"Het wordt een ruige Kerst." Dat zegt Piet Paulusma. Voor de kerstavond en -nacht waarschuwt onze weerman voor zware windstoten uit west tot zuidwest. "Ze kunnen oplopen tot windkracht 10 en dat geldt dan vooral voor het kust- en Waddengebied en de Afsluitdijk. Halverwege de avond komt er ook regen bij." De temperatuur ligt rond de 7 graden.

Op eerste en tweede kerstdag is er ook nog harde wind die bij vlagen stormachtig is en kans op een bui, zegt Paulusma. Dinsdag er weer zonneschijn, zo is de verwachting.