Man belandt met auto in de vaart naast de N359

Een 32-jarige man uit Makkum is zaterdagavond even na zevenen met de auto in de vaart beland naast de N359 tussen Leeuwarden en Bolsward. De man, beginnend bestuurder, was onderweg van Witmarsum naar Leeuwarden en raakte bij Hilaard in de berm, maar probeerde dat te corrigeren. Daardoor draaide de auto om zijn as en kwam aan de andere kant van de weg in de vaart terecht.