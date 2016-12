Museum Warkums Erfskip begint een actie om geld in te zamelen voor de inrichting van De Waag in Workum. In de luifel van het gebouw komt met rode dakpannen het woord 'museum' te staan. Particulieren of bedrijven kunnen dan zo'n dakpan adopteren voor 100 euro. Mensen die een dakpan adopteren, krijgen een certificaat en worden twee jaar lang gratis lid van het museum.

De Waag is in het jaar 1650 gebouwd. In 2007 werd het gebouw gerestaureerd en kwamen de VVV en Museum Warkums Erfskip erin.