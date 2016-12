Een man is gewond geraakt bij Nes (Dongeradeel) nadat hij aan het begin van zaterdagmiddag met zijn auto over een sloot vloog. De automobilist moest de bocht om op de Hochtswei, maar reed rechtdoor. Hoe dat kon, is onduidelijk. De man kwam met de auto op een akker terecht. De brandweer heeft geholpen hem weer over de sloot heen te tillen en in de ambulance te krijgen.