UPDATE: Brand in woonboerderij bij Elsloo geblust

De brandweer van Appelscha en Noordwolde heeft het sein 'brand meester' gegeven voor de brand in een woonboerderij bij Elsloo. Twee eenheden hebben het vuur bestreden. De brand zat in het rieten dak van het huis aan de Hoofdweg van het dorp. Er werd ook een hoogwerker opgeroepen.

Er is niemand gewond geraakt bij de brand, de bewoners konden op tijd uit de woning komen. De woonboerderij heeft fikse schade opgelopen. Er is waterschade en het rieten dak is voor een deel weggebrand, meldt de brandweer.