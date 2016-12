Koning Willem-Alexander en koningin Máxima wensen ons allemaal veel geluk en gezondheid in het nieuwe jaar. En dat doen ze in het Fries. Op de Facebook-pagina van het Koninklijk Huis is de wens van de koning te lezen, niet alleen in het Fries, maar ook in het Nederlands, Engels, Spaans en Papiaments.

In al die andere talen wenst de Koning ons ook prettige kerstdagen. Dat doet hij in het Fries dan weer niet...