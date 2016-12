Kippenboeren: ''We moeten gewoon weer verder''

Tienduizenden kippen werden geruimd, de bedrijven zitten op slot en de families blijven met lege handen achter. Voordat ze weer verder kunnen met hun bedrijf, zijn ze maanden verder. ''Wij waren net weer een paar weken aan de gang'', zo zegt Riemer Dijkstra. ''In juni van dit jaar werden wij getroffen door de vogelgriep. We hadden alles net weer op de rit, en nu zijn we weer de pineut.''

''Kunnen niet veel doen''

Duizenden kippen van Dijkstra werden geruimd. Het duurt nog even voordat hij weer verder kan met zijn bedrijf. ''Pas in mei komen de nieuwe kippen weer. In de tussentijd zit de boel hier op slot. We kunnen niet veel doen. Financieel is het lastig, we missen nu straks maanden aan inkomsten. Toch hebben we een plan en willen we gewoon weer verder.''

Toekomst

Ook het bedrijf van Hazenberg in Abbega werd getroffen door de vogelgriep. ''De ruiming van de kippen is nu net afgelopen'', zo zegt hij. ''We moeten nu weer verder. Eind maart krijgen we de eerste kippen weer, en in mei moeten we weer op volledige aantal zitten. Het kost ons een hoop geld. Als je bedenkt dat een kip ongeveer vijf euro kost en wij er nu weer zestigduizend moeten kopen, is dat een flinke strop.''