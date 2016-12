Inschrijving voor de derde marathon van Sneek is geopend

In Sneek in zaterdag de inschrijving voor de derde editie van de marathon van Sneek officieel begonnen. Die inschrijving gaat volledig via internet, maar de organisatie had om daar bij stil te staan al een aantal deelnemers gevraagd om zaterdag van recreatiegebied De Potten naar de stad hard te lopen, een afstand van ongeveer 7,5 kilometer. Wethouder Frans Veltman van De Fryske Marren loste daar het startschot voor.