De 16e Elfstedentocht in nu te zien in de Elfstedenhal

Kunstschaatsers uit Duitsland, Engeland, Frankrijk en Nederland doen daar aan mee. De première was vrijdagavond uitverkocht. Van de acht voorstellingen die de komende dagen worden gehouden, zijn ook al drie uitverkocht. Aan extra voorstellingen wordt echter niet gedacht, zegt regisseur Madeléne van Beuzekom.

Ook de winnaars van de Elfstedentocht van 1997, Henk Angenent en Klasina Seistra, waren vrijdag bij de première van het stuk aanwezig. Het verhaal van De Tocht van Morgen is geschreven door Romke Gabe Draaijer en regisseur Madeléne van Beuzekom. Het stuk gaat over toerrijders Willem, Annet en Lolke, die allemaal met hun eigen motivatie beginnen aan de tocht en elkaar en zichzelf onderweg tegenkomen. Het is voor de eerste keer dat er een theatervoorstelling is in de nieuwe Leeuwarder ijshal.