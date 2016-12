UNIS Flyers wint in Den Haag van Hijs Hokij

De ijshockeyers van de UNIS Flyers hebben vrijdagavond met 7-3 gewonnen van Hijs Hokij uit Den Haag. De Flyers staan nu alleen bovenaan in de BeNeLeague. De ploeg heeft nog geen wedstrijd verloren. Hijs Hokij was van tevoren een van de zwaarste tegenstanders. Ook deze ploeg had nog geen punten verloren.

De Flyers namen in Den Haag van het begin af aan het initiatief. Ze kwamen al snel op voorsprong en konden dat rustig uitbouwen. Adam Bezak scoorde drie keer. De periodestanden: 0-1, 1-3 en 2-3 in een wedstrijd met veel tijdstraffen.