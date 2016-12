Terugkijken op 2016: Rommie Bouma werkte 46 jaar bij de V&D

Op haar laatste werkdag voor de V&D, 16 februari 2016, deed ze de deur achter zich dicht. ''En ik zei tegen mezelf: ''Rommie, dit is de laatste keer dat je hier in de V&B naar binnen en naar buiten bent gegaan'', en toen begon ik spontaan te huilen op straat.''

Einde van een tijdperk

In februari dit jaar viel het doek definitief voor V&D. De keten bestond toen bijna 130 jaar en de laatste 46 jaar daarvan werkte Rommie Bouma uit Ferwerd bij de vestiging aan de Nieuwstad in Leeuwarden. Deze week maakte het UWV bekend dat 70 procent van het vroegere personeel van het warenhuis weer een baan heeft. Dat zijn dan vooral de jongeren, want van de oudere V&D'ers is nog geen 25 procent aan de bak gekomen. Ook voor Rommie, die 62 jaar is, zit een echt betaalde baan er niet in. Ze heeft aan vakantiewerk als huishoudelijke hulp wel een nul-uren-contract overgehouden, maar is de meeste dagen actief als vrijwilliger in het verzorgingshuis in Ferwerd. ''Het is niet echt een baan, maar je bent wel weer tussen de mensen.''

Genieten van de WW

Haar leven is behoorlijk veranderd. ''Anders stond ik om zeven uur op en ging ik half negen met de bus naar de V&D toe.'' De laatste jaren werkte ze op de afdeling met herenmode. Mannen willen graag geholpen worden en ze vond het mooi werk om de mannen in mooie kleding te steken. Rommie heeft drie jaar WW, zolang moet ze solliciteren. Dat vaalt haar zwaar. ''Er waren veel mensen die zeiden tegen mij: ga genieten van de WW. Maar dat kan ik niet omdat ik moet solliciteren. Ze heeft een tijd niet goed in haar vel gezeten. Ze was kortaf naar anderen en moest snel huilen. Ze hoestte veel, volgens haar omdat de spanning later op haar longen sloeg. Inmiddels is dat over en voelt ze zich beter.

Die laatste dag heeft ze nog veel foto's gemaakt. Daar is ze blij mee. Ze is laatst terug geweest, in de nieuwe Zara-winkel die er nu zit. Maar dat is haar winkel niet, ze kon er niets vinden wat ze misschien wilde kopen. ''Je kunt nergens meer aan zien dat het een V&D is geweest. Alleen aan de achterkant zag ik nog een logo-lamp van de V&D hangen, met een grote V erop.''

