Donald Trump zet bouwer van F-35 onder druk

En dus twitterde Trump dit:

Based on the tremendous cost and cost overruns of the Lockheed Martin F-35, I have asked Boeing to price-out a comparable F-18 Super Hornet!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 22, 2016

Hij wil dus dat de concurrent van Lockheed Martin, Boeing, bekijkt of ze een aanbieding kunnen doen voor een vergelijkbare F-18 Super Hornet.

Wat wordt de prijs?

Er is alleen een groot en belangrijk verschil tussen beide toestellen: De F-18 is van de zogenaamde vierde generatie, de F-35 van de vijfde. Dat zit hem vooral in de techniek. De F-35 is onzichtbaar voor de radar en met alle sensoren heeft de piloot een goed overzicht op wat er om hem of haar heen allemaal gebeurd. De F-18 heeft dat niet maar is dan ook een stuk goedkoper. Het scheelt al snel 20 miljoen dollar per toestel, of meer. Want wat de prijs wordt van een F-35 is nog niet helemaal duidelijk.De discussie die Trump nu voert heeft ook consequenties voor Nederland. Ons land wil er 37 kopen. Daar is een bedrag voor gereserveerd. Mocht het zover komen dat de Amerikanen er minder bestellen, dan gaat de kostprijs omhoog. Nederland kan dan minder kopen.

Air Force One

Wat Trump nu lijkt te doen is hetzelfde als wat hij eerder deed bij Boeing. Hij klaagde, ook via Twitter, over de hoge kostprijs van de nieuwe Air Force One. Met dat toestel, een Boeing 747, verplaatst de president zich. Trump vond de 4 miljard dollar die daar voor staat veel te veel. Boeing liet deze week weten dat het niet zó duur wordt. Punt voor Trump zou je zeggen. Analisten lieten echter eerder al weten dat ze geen flauw idee hadden waar Trump dat bedrag vandaan had.

Goedkoper

De kans is groot dat Lockheed Martin binnenkort ook met zo'n mededeling komt. Dat ze de kosten in de hand hebben en er alles aan doen om het juist goedkoper te maken. Weer een punt voor Trump? Nee. Want ook dit heeft het bedrijf eerder al verklaard. En ook het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie. Onzer eigen minister van Defensie Jeanine Hennis denkt ook dat het project niet zomaar wordt geschrapt."Hij moet zich nog inlezen, denk ik", zei se. En: "Ik heb geen zorgen over de F-35. Daarvoor is het programma al veel en veel te ver, ook in de ontwikkeling."

Voorsprong

Stel dat Trump doorzet en toch afziet van de F-35 dan heeft dat grote consequenties voor Nederland. Want hier moet men diep in de buidel tasten. Maar ook voor de luchtmachten die er mee willen vliegen. De piloten zijn allemaal diep onder de indruk van de prestaties van het toestel. Het geeft ze een grote voorsprong op landen als China en Rusland. Ook die landen werken aan vijfde generatie toestellen. Trump zal dus niet snel afstappen van dit soort toestellen. Hij kan gewoonweg niet zonder. Zeker niet nu de spanningen met China oplopen. Voor Nederland is het afwachten wat er gebeurt. Al kan ik mij indenken dat de omwonenden van de vliegbasis niet rouwig zijn om het nieuws. Als Nederland er minder kan kopen, betekent dat ook minder lawaai en overlast.