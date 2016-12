Welmoed Sijtsma presenteert jaaroverzicht Jeugdjournaal

Aanslagen, Pokémon en Trump

"Het grootste blok bestaat uit de aanslagen van het afgelopen jaar. Verder kijken we terug op de Pokémon-hype. En natuurlijk is er aandacht voor de Amerikaanse verkiezingen en Donald Trump", vertelt de presentatrice.

Jeugdjournaaltopper

Bovendien is er een Jeugdjournaaltopper van 2016. "Het is een groepje van vijf, ik heb ze deze week opgezocht in Rotterdam. Ze doen wat met muziek en hebben een heel succesvol jaar gehad, maar verder kan ik er niets over zeggen."

Uitdaging

Voor Welmoed zelf was 2016 een goed jaar. "Het hele jaar heb ik bij het Jeugdjournaal gewerkt, allemaal mooie dingen gedaan en mooie reportages gemaakt en veel geleerd. Het is een mooie uitdaging het nieuws aan kinderen uit te leggen, dat ze toch weten wat er gebeurt in de wereld."

Het Jeugdjournaal jaaroverzicht is zaterdag om 18:45 te zien op Zapp.