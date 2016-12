Het bureau voor digitale media Snakeware in Sneek heeft voor het eerst in de geschiedenis van het bedrijf een omzet gedraaid van meer dan twee miljoen euro. De omzet groeide in 2016 met 13 procent. Snakeware kreeg ook de beschikking over de Microsoft Hololens. Dat is een lens die het mogelijk maakt goed met hologrammen te werken.

De verwachtingen voor komend jaar zijn hoog. Het bedrijf ziet de vraag alleen maar toenemen.