Woudsend houdt sfeervolle markt met eigen kooplui

Een sfeervolle kerstmarkt vrijdag in Woudsend, die eigenlijk geen kerstmarkt mag heten. Volgens de organisatie krijgen veel kerstmarkten steeds meer het karakter van een winterse braderie waarin commercie de boventoon viert en net dat wil men in Woudsend niet. Daarom praten ze liever van een sfeermarkt en zijn het eigenlijk allemaal kooplui uit eigen dorp die een stand in de pittoreske Midstrjitte hebben. Natuurlijk met de traditionele chocolademelk en glühwein, maar ook met Woudsender spek.