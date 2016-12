VIDEO: Brok wil 'bestuurlijke maizena' zijn in Fryslân

De kans om commissaris van de Koning in Friesland te worden, komt maar een keer in je leven voorbij en dan moet je die kans grijpen. Dat zegt nu nog burgemeester van Dordrecht vrijdag tegen verslaggever Andries Bakker. De ministerraad heeft hem nu officieel voorgedragen als commissaris van de Koning. De benoeming gaat op 1 maart in en is voor een termijn van zes jaar. Brok wil zich graag richten op het brengen van verbinding in Fryslân. "Ik wil graag proberen om ideeën en mensen bijelkaar te brengen. Ik wil bestuurlijke maizena zijn."