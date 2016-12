Hemdijk tussen Tjerkwerd en Blauwhuis is weer open

De Hemdijk tussen Tjerkwerd en Blauwhuis is sinds vrijdag weer open. De weg is opnieuw geasfalteerd en er is bermbeton aangelegd. Hierdoor is volgens de gemeente Súdwest-Fryslân de weg veel veiliger geworden.

Sommige mensen vonden de weg heel onveilig. Er zaten gaten en scheuren in het wegdek en de vrachtwagens konden amper bijelkaar langs.

De weg is tussen de twaalfde en zestiende eeuw aangelegd. Daarom moest er eerst historisch en archeologisch onderzoek worden gedaan. Mede door geld van de provincie kon de weg worden aangepakt.