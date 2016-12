Bij een botsing op de Harlingerstraatweg in Midlum is een man zwaargewond geraakt. Hij botste met zijn crossmotor op een auto. Dat gebeurde bij de afslag na het Schapendijkje. Twee ambulances kwamen naar de plaats van het ongeluk. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis in Leeuwarden gebracht.

De weg is in verband met het onderzoek afgesloten voor het verkeer.