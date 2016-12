Politieke steun voor terugkeer misthoorn Harlingen

Geluidsoverlast

Eerder diende het geluid van de misthoorn als baken voor de scheepvaart. Door modernere navigatiemethodes is de misthoorn overbodig, zegt Rijkswaterstaat. Omdat er klachten waren over geluidsoverlast, is in juni 2015 de misthoorn op de Zuiderpier weggehaald.

Het is dus niet zo dat alle Harlingers de misthoorn weer terug willen. Op YouTube is vrijdag een filmpje geplaatst met beelden van de Harlinger haven met het geluid van de misthoorn en dat filmpje duurt 8 uren lang. "Voor alle fans!", zo schrijft de maker.