"Fusieplannen lokale omroepen zijn niet haalbaar"

Zes lokale omroepen staan er nu ingetekend op een kaartje van onze provincie dat is gepubliceerd door de NLPO. Deze koepelorganisatie van de lokale omroepen gaat er daarbij vanuit dat een aantal bestaande omroepen zal samenwerken of fuseren.

Maar deze fusie is geen goed idee, zo vindt Siebren Hoekstra, voorzitter van Radio Spannenburg in de gemeente De Fryske Marren. "Als het aan ons ligt, zijn de plannen niet haalbaar en als het aan de gemeente ligt ook niet." Het cultuurverschil tussen de lokale omroepen is volgens Hoekstra te groot.