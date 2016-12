"Ze willen ons liever dood hebben, dat is goeiekoper..."

"Als ouderen worden wij helemaal in de hoek geschoven. Ze willen ons eigenlijk liever dood hebben, dat is goeiekoper...", dat was een wel heel trieste reactie op de Leeuwarder vrijdagsmarkt. Met kooplui en bezoekers werd teruggeblikt op 2016 en dat leverde een grote verscheidenheid aan reacties op. "Een geweldig jaar, ik heb een grote prijs gewonnen en ben weer oma geworden", vertelde de een terwijl een ander verdriet had "omdat we ons hondje hebben moeten laten inslapen."