De Balhof in Oosterwolde blij: nieuwe hertenverzorger

Het stichtingsbestuur van hertenkamp De Balhof in Oosterwolde kan weer opgelucht ademhalen. Er is een vrijwilliger gevonden die de herten, struisvogels, konijnen en geiten wil verzorgen. De vaste dierenverzorger had het werk na 20 jaar neergelegd. Het bestuur zocht een half jaar lang zonder resultaat naar een vervanger. In de tussentijd nam de 89-jarige voorzitter Jannes Stoker de taken over.

Naar aanleiding van een reportage in het Omrop-programma Hea! heeft zich nu een kandidaat gemeld. De nieuwe dierenverzorger begint in januari.