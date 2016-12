VIDEO: Lûk doet de kleren uit en komt op voor de dieren

Hij komt op voor dieren die worden mishandeld, pijn lijden en doodgaan. In het verleden deed hij dat in een string, tegenwoordig houdt hij zijn broek aan: dierenactivist Peter Janssen uit Stiens, ook wel bekend als de Vegan Streaker. Voor het programma Lûk ging Johanna Brinkman met Peter op pad tijdens een paar van zijn acties. Het bracht hen bij een konijnenfokker en de roemruchte stierengevechten in Spanje. Denk erom: de beelden in deze reportage kunnen schokkend zijn.