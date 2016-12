Man rijdt op volle snelheid tegen tankstation in Sneek

Een automobilist is donderdagnacht om half drie tegen een tankstation gebotst aan de Bolswarderweg in Sneek. Volgens de eigenaar van het tankstation is de auto met volle snelheid op de pomp gereden en is het pompeiland volledig vernield. De politie en de brandweer waren snel ter plaatse waardoor verder geen ongelukken gebeurden. De bestuurder van de auto is aangehouden. Medewerkers van het tankstation zijn de hele ochtend bezig geweest om het schuim van de brandweer op te ruimen. Het tankstation kon vrijdagmiddag weer open.