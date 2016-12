De gemeente Menameradiel sluit twee drugspanden voor een periode van drie maanden. Het gaat om een woning in Deinum en een bedrijfsgebouw in Dronryp. In de woning vond de politie op 13 oktober onder andere 1500 hennepplanten. Op 7 november ontdekte de politie in het bedrijfsgebouw 430 hennepplanten. In beide gebouwen lagen ook spullen die gebruikt worden voor de productie en verwerking van hennep.