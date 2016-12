Vondst schilderij Alma-Tadema te zien in jaaroverzicht BBC

De vondst van het schilderij van de Friese kunstenaar Alma-Tadema komt komende woensdag voorbij in het jaaroverzicht van het BBC-programma Antiques Roadshow, de Britse versie van Tussen Kunst en Kitsch. Op het schilderij is de Nederlandse etser Leopold Löwenstam te zien, geschilderd door Alma-Tadema in 1883.

Beiden woonden in die tijd in London. Het doek was in 1913 voor het laatst in het openbaar te zien. Het maakt nu deel uit van de Alma-Tadema-tentoonstelling in het Fries Museum in Leeuwarden.