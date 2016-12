Man gooit fietsen in de gracht in Leeuwarden

Een man van 23 jaar uit Leeuwarden is vrijdagochtend aangehouden omdat hij op de Weaze in de stad meerdere fietsen in de gracht had gesmeten. Dat was te zien op camerabeelden en de politie ging er op af. De Leeuwarder is opgepakt voor vernieling. De politie heeft met omstanders een aantal van de fietsen uit het water gehaald. Mensen die hun fiets aan de Weaze gestald hadden en hem nu missen kunnen contact opnemen met de politie.